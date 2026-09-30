Van YYÜ PDR Merkezi'nin 1100 metrekarelik yeni hizmet binası törenle açıldı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Tören, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "PDR Ne Değildir ve Nedir? PDR Merkezimizdeki Hizmetlerimiz" adlı koreografi gösterisiyle başladı.

Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerin yalnızca akademik eğitimin verildiği yerler olmadığını belirten Şevli, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Merkezin 2014'ten bu yana hizmet verdiğini aktaran Şevli, öğrenci ve üniversite personelinin yanı sıra Van halkına da psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını ifade etti.

Merkezde stresle baş etme, öz şefkat ve ertelemeyle baş etme gibi konularda eğitim ve seminerler düzenlendiğini anlatan Şevli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yeni binanın yaklaşık 1100 metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Şevli, "110 kişilik konferans salonu, amfi derslikleri, bireysel görüşme ve oyun terapi odalarıyla hem eğitim hem de danışmanlık faaliyetleri için önemli bir imkan sunmaktadır." dedi.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Mukba da psikolojik danışmanlık hizmetinin yalnızca travma veya kriz dönemlerinde değil, bireyin kendisini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi amacıyla da verildiğini söyledi.

Mukba, "Kişinin zaten kendisinde var olan potansiyeli, güç kaynaklarını ve baş etme kapasitesini keşfetmesine eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan merkezin yeni hizmet binası gezildi.

Kaynak: AA