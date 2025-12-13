Van'da 102, Hakkari'de 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

VAN ve Hakkari'de dün akşam saatlerine kar yağışı etkili oldu. Van'da 102, Hakkari'de 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Günlerdir aralıklarla yağmurun etkili olduğu Van'da, gece saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Van genelinde kar yağışı ile birlikte 41 mahalle ile 61 mezra yolu olmak üzere toplam 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı özellikle Başkale ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe geneli beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETRE

İlçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Gece saatlerinde havanın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, küreklerle iş yerlerinin önünü temizledi. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

HAKKARİ'DE DE KAR YAĞIŞI

Hakkari'de de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezi ve mahallelerde çalışma yürütürken, Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy ve mezra yollarını açmak için iş makineleriyle yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.