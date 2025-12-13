Haberler

Van'da 102, Hakkari'de 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalar başlattı.

VAN ve Hakkari'de dün akşam saatlerine kar yağışı etkili oldu. Van'da 102, Hakkari'de 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Günlerdir aralıklarla yağmurun etkili olduğu Van'da, gece saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Van genelinde kar yağışı ile birlikte 41 mahalle ile 61 mezra yolu olmak üzere toplam 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı özellikle Başkale ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe geneli beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETRE

İlçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Gece saatlerinde havanın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, küreklerle iş yerlerinin önünü temizledi. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

HAKKARİ'DE DE KAR YAĞIŞI

Hakkari'de de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezi ve mahallelerde çalışma yürütürken, Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy ve mezra yollarını açmak için iş makineleriyle yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title