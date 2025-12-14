Haberler

Van ve Hakkari'de ulaşımın sağlanamadığı 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı

Van ve Hakkari'de ulaşımın sağlanamadığı 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı
Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çalışmalarla ulaşımı sağladı.

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gün önce etkili olan kardan dolayı kapanan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerindeki 102 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 88 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 14 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 70 köy ve mezraya ulaşılması için çalışma başlattı.

Zorlu bölgelerde yapılan çalışma sonucu tüm yolları açan ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri de bazı caddelerde tuzlama yaptı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
