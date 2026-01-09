Haberler

Van ve Bitlis'te 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve Bitlis'te yaşanan kar ve tipi nedeniyle 19 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muş'ta da kar yağışı etkili olurken, Hakkari'de de soğuk hava buz sarkıtlarına yol açtı.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesinde de belediye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtları ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Bitlis

Kentte kardan kapanan 294 köy yolundan 289 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurtkan, kapalı olan 5 köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Belediye ve karayolları ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Muş'ta da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle evlerin saçaklarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti