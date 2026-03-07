Haberler

Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

Van ve Bitlis'te kar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve Bitlis'te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. 600 personel ve 240 araç ile şehir içi yolların temizliği yapılırken, kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması için de çalışmalar sürüyor.

Van ve Bitlis'te kar etkisini sürdürdü.

Van'da gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. 600 personelin 240 araçla yürüttüğü çalışmalarda, çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yapıldı.

Yoğun mesai yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması için de çalışma yürütüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de caddelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu