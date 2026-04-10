Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 235 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van ve Bitlis'te meydana gelen yoğun kar yağışı, 235 yerleşim yerinin ulaşıma kaplanmasına neden oldu. Ulaşım ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 46 mahalle ve 105 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu 151 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis'te gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, Karayolları ve Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
