Van ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı. Bitlis'te de karla karışık yağmur nedeniyle sürücüler zorlanıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu.

Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen ilçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu.

Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bitlis'te de karla karışık yağmur etkili oldu.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
