Haberler

Van Milli Eğitim Müdürü Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van Milli Eğitim Müdürü Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da 2.5 yıl görev yapan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, veda programında önemli eğitim projeleri hakkında bilgi verdi. Aras, görevi sırasında kente 246 okul kazandırıldığını ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıldığını belirtti.

Adana'ya ataması gerçekleşen Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, veda programında basın mensuplarıyla buluştu.

Edremit Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Aras, yaklaşık 2.5 yıl önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kentin eğitim konusunda ciddi destekler aldığını belirten Aras, "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın destekleriyle eğitim adına önemli işler yapıldı. Kente 246 okul kazandırıldı. Bunun yanında okullarda birçok çalışma yapıldı. Halı saha, kapalı spor salonları, sosyal alanlar, resim ve müzik atölyesi gibi güzel işler yapıldı. Her okula kütüphane yapıldı ve kitaplarla donatıldı." dedi.

Kitap Van Projesi'nden de söz eden Aras, "Tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığı aşılandı. Bu çalışmalar çok kıymetli. Görev sürem boyunca burada heyecanla çalıştım. Her veda hüzünlüdür, ben de artık Van'a veda ediyorum. Yanımızda olan veya olmayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aras, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title