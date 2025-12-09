Van Milli Eğitim Müdürü Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Adana'ya ataması gerçekleşen Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, veda programında basın mensuplarıyla buluştu.

Edremit Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Aras, yaklaşık 2.5 yıl önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kentin eğitim konusunda ciddi destekler aldığını belirten Aras, "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın destekleriyle eğitim adına önemli işler yapıldı. Kente 246 okul kazandırıldı. Bunun yanında okullarda birçok çalışma yapıldı. Halı saha, kapalı spor salonları, sosyal alanlar, resim ve müzik atölyesi gibi güzel işler yapıldı. Her okula kütüphane yapıldı ve kitaplarla donatıldı." dedi.

Kitap Van Projesi'nden de söz eden Aras, "Tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığı aşılandı. Bu çalışmalar çok kıymetli. Görev sürem boyunca burada heyecanla çalıştım. Her veda hüzünlüdür, ben de artık Van'a veda ediyorum. Yanımızda olan veya olmayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aras, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.