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Van Kalesi'ndeki Süleyman Han Camisi Restorasyon Sonrası İbadete Açıldı

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Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Süleyman Han Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Vali Ozan Balcı, açılış sonrası yaptığı açıklamada, Van'ın imarı ve inşası konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, restorasyon sonrası ilk cuma namazı İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırıldı.

İbadete açılan camide kılınan namazın ardından açıklama yapan Van Valisi Ozan Balcı, kentin imarı ve inşası konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentte güzel işler yaptıklarını ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Bu işleri yaparken Vanlı hemşerilerimizin dualarını alıyoruz. Van'da eğitimden spora, sosyal politikalardan kültüre, sanata yani hayata, yaşama ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Van, tarihiyle, doğasıyla asil insanlarıyla, ülkemizin en güzel serhat bir şehri. Bu şehre hizmet etmekten büyük onur ve şeref duyuyoruz. Van Kalesi buranın ayrı bir değeri. Süleyman Han Camisi ecdadımız tarafından fetih anısına yapılan bir cami. Restorasyona ihtiyacı vardı. Restorasyonunu yaptırdık ve ibadete açıldı. Hayırlı, uğurlu olsun."

Bu tür açılışların memleketin birliğine, beraberliğine katkı sağlamasını dileyen Balcı, "Van Kalesi görkemli bir kale. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik olarak Van Kalesi'ni de aydınlattık. Eski Van şehrini özüne uygun olarak ayağa kaldırıyoruz. Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Horhor Cami ve Miri Ambarı'nın da restorasyonu yapılıyor. Bu restorasyonlar bittikten sonra, eski Van şehri, sahil yoluyla birlikte Van'ın kültür, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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