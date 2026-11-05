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Van itfaiyesi ekimde 591 olaya ortalama 6 dakika 32 saniyede ulaşarak müdahale etti

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Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ekim ayında kent genelinde meydana gelen 591 olaya müdahale etti. 271 personel, 29 araç ve 4 yangın tankeriyle 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, ihbarlara ortalama 6 dakika 32 saniyede ulaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ekim ayında kent genelinde meydana gelen 591 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 271 personel, 29 araç ve 4 yangın tankeriyle 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarları değerlendiriyor.

Ekipler, ekim ayında yangın, trafik kazası, hayvan kurtarma, itfaiye tedbiri, baca temizliği ve merdivenli itfaiye görevi gibi 591 olaya müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin kent merkezi ve kırsal bölgelerdeki ihbarlara ortalama 6 dakika 32 saniyede ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA
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