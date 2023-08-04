Van'ın Özalp ilçesinde sel felaketi

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu. Kaymakam Nasır, selden hasar gören Aşağı Turgalı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.