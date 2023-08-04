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Van'ın Özalp ilçesinde sel felaketi

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Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu. Kaymakam Nasır, selden hasar gören Aşağı Turgalı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Nasır, selden hasar gören Aşağı Turgalı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Nasır, bölgede inceleme yaptıktan sonra ilgililerden bilgi aldı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Duran Vuranok, İlçe Emniyet Amiri Efe Kazım Yılmaz ve kurum amirleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık Nasır Özalp Van Güncel Haberler

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