Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde kar etkili oldu

Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde etkili olan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Vatandaşlar, karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri kırsal bölgelerde karla mücadeleye başladı.

Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde kar etkili oldu.

Muradiye'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.

Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Çaldıran'da da kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
