Van'ın İran sınırında 3 metreyi aşan karla mücadele

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Mahmutabat Mahallesi'ne bağlı Koru mezrası, karakol ve askeri üs bölgesinin yolu, kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 600 rakımda bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, 3 gün boyunca geceli gündüzlü çalışmasının ardından mezra, karakol ve üs bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı