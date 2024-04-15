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Van'ın Çatak ilçesindeki Kanisipi Şelalesi yeniden akıyor

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Van'ın Çatak ilçesindeki Kanisipi Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akma başladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 3 ayı akan şelaleye gelenler, oluşturulan mesire alanlarında piknik yaptı.

Belediye Başkanı Reşat Eraslan da şelale alanında piknik yapanları ziyaret etti.

Meclis kararı ile Kanispi Şelalesi'nin işletmesini belediye bünyesine aldıklarını belirten Eraslan, "Burada görevli personellerimiz olacak. Şelalenin çevresindeki oturma alanlarında tadilat ihtiyaçları var. Bu çalışmaları yapacağız. Misafirlerimizden tek isteğimiz bulundukları alanları temiz tutmaları." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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