Van'ın Çatak ilçesinde "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı

Atatürk İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden ürünler hazırladı.

Okuldaki sanat merkezinde açılan sergide öğrenciler yaptıkları ürünler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, sıfır atık ve geri dönüşümde duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.

Sancaklı, "Öğrencilere sıfır atık kavramını tanıtmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde değerlendirebilecekleri konularda farkındalık oluşturmak istedik. Evlatlarımızın evlerindeki atık materyaller güzel birer sanat eserine dönüşmüş. Bu atıkların değerlendirilmesi çevremiz açısından çok önemli." dedi.