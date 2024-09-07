Van'ın Çatak ilçesinde okul bahçeleri temizlendi

Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, okulların bahçesini yıkadı, yabani ot temizliği yaptı.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile itfaiye şefliği ekipleri, okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması için temizlik çalışması başlattı.

İlçedeki okullara giden ekipler, bir taraftan bahçeleri tazyikli suyla yıkadı bir taraftan da yabani otları temizledi.

Ekipler, pazartesi gününe kadar ilçedeki tüm okullarda çalışma yapmayı planlıyor.