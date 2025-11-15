Haberler

Van'ın Başkale ve Bahçesaray İlçelerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Başkale ve Bahçesaray ilçelerini beyaza bürüdü. Soğuk hava nedeniyle sürücüler, kar ve sis nedeniyle zorluk yaşadı.

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Başkale ve Bahçesaray ilçesindeki tepeler de kar yağışıyla beyaza büründü.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet ve Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçitlerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
