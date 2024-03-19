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Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulan ilçede, sürücüler yüksek kesimlerde zorlukla ilerliyor. Bazı esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karları temizliyor. Belediye ekipleri ise 11 mahalle ve 10 mezra yolunu açmak için kar küreme çalışması yapıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler yüksek kesimlerdeki yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı esnaflar ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Kardan dolayı 11 mahalle ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede, belediye ekipleri, kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Güncel

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