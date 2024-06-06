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Van'ın Başkale ilçesinde ev yangını

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Van'ın Başkale ilçesinde Ekrem Ertaş'a ait bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle Ekrem Ertaş'a ait evde yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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