Van'ın Başkale ilçesinde çığ altında kalan vatandaş için başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkale'nin 32 Virajlar mevkisinde yolcu minibüsü üzerine çığ düştüğünü belirtti.

Olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 sağlık ve jandarma ekiplerinin derhal sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."