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Van'ın Başkale ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp intihar etti

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Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan olayda, güvenlik korucusu Fatih G, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından eşini öldürüp intihar etti. Komşuların silah sesini duyması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.

Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G, eşi Çiğdem G. ile tartıştı.

Tartışmada Fatih G, silahla eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G'nin intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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