Van Havalimanı'nda 32 Kilogram Metamfetaminle Yakalanma
Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan operasyonda 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
VAN Ferit Melen Havalimanı'nda üzerlerinde ve çantasında 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel