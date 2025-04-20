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Van Havalimanı'nda 32 Kilogram Metamfetaminle Yakalanma

Van Havalimanı'nda 32 Kilogram Metamfetaminle Yakalanma
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Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan operasyonda 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda üzerlerinde ve çantasında 32 kilo 460 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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