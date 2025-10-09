Van Hastanesi'nde 15 Bin Kadına Normal Doğum ve Emzirme Eğitimi Verildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılbaşından bu yana yaklaşık 15 bin kadın, normal doğum, anne sütü ve emzirme konularında bilgilendirildi.

Van'ın yanı sıra çevre illere de hizmet veren hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ebe Polikliniği ile Gebe Okulu'nda normal doğum yapmak ve bu konuda bilinçlenmek isteyen anne adaylarına hizmet veriliyor.

Burada görev yapan uzman doktor, ebe, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşireler, normal doğumun önemi, doğumun evreleri, lohusalık, anne sütü, emzirme ve bebek bakımı gibi birçok konuda hem teorik hem uygulamalı eğitimle kadınlara bilgiler aktarıyor.

Normal doğumun teşvik edilmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğü hastanede, yıl başından bu yana yaklaşık 15 bin kadına ulaşıldı.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Normal doğumun sezaryene göre anne ve çocuk sağlığını daha olumlu etkilediğini belirten Güney, "Normal doğumda annenin iyileşme süreci hem daha hızlı oluyor hem de bebekle psikolojik bağı güçleniyor. Sonraki doğumlar daha kolay ve sağlıklı oluyor. Bu yüzden tüm kadınlara zorunlu olmadıkça normal doğumu öneriyoruz. İkiz gebeliklerde, bebeğin ters gelmesi, gebelik zehirlenmesi, anne ve bebeğin hayatını kurtarmak gibi acil durumlarda sezaryen yapıyoruz. Doğumhanemizde doktorlarımızın ve ebelerimizin desteğiyle normal doğumları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Eğitimlerimiz sayesinde normal doğumda artış yaşanıyor"

Doğumdan itibaren anne sütüyle beslenmenin bebeğin fiziksel ve psikolojik açıdan en doğru şekilde büyümesini ve gelişmesini sağladığını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ebe Polikliniği ve Gebe Okulu'nda hizmet veriyoruz. Ocak ayından bu yana yaklaşık 15 bin kadını normal doğum, emzirme ve anne sütü gibi konularda bilgilendirdik. Bir annenin bebeğine vereceği en büyük miras anne sütüdür. Bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimine çok faydası var. Anne sütü alan çocuklar daha sağlıklı oluyor, gelişimlerini hızlı tamamlıyorlar. Hastalarımızdan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Eğitimlerimiz sayesinde normal doğumda artış yaşanıyor. Sezaryen oranında büyük düşüşler sağladık."

"Farkındalık çalışmaları yapıyoruz"

Hemşire Sibel Harman da hamileleri doğum öncesi ve sonrasına hazırlamayı ve normal doğumun faydalarını anlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitim verdikleri kadınların anneliğe bilinçli adım attığını anlatan Harman, "Anne adaylarına doğuma hazırlık sürecinde kadın sağlığı, nefes egzersizleri, yoga, pilates, anne sütü ve bebek bakımı gibi konularda eğitim veriyoruz. Gebelerimize yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz." dedi.