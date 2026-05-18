Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Van, Hakkari ve Bitlis'te "Orman Benim" etkinliği kapsamında ağaçlık alanlarda yangına neden olabilecek çöpler toplandı.

Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda program düzenlendi.

Orman İşletme Müdürü Hüseyin Koçyiğit, kurum personeli ve öğrenciler, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve atıkları topladı.

Çöp torbalarına doldurulan atıklar, araçlara konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

Hakkari

Hakkari'de de Sümbül Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda çevre konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik yapıldı.

Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'ndan alana getirilen öğrencilere Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından "Orman Benim" yazılı tişörtler dağıtıldı.

Tişörtleri giyen öğrenciler, Orman İşletme Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle buradaki atıkları toplayarak çöp poşetlerine doldurdu.

Etkinliğe katılan Orman İşletme Şefi Abidin Bozkurt, katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki sazlık alanda "Orman Benim" etkinliği kapsamında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrenciler ve protokol üyeleriyle alanda çöp topladı.

Karakaya, basın mensuplarına, orman yangınlarının önceki yıllarda yürekleri yaktığını ve herkesi üzdüğünü söyledi.

Devletin bir yangın çıktığı zaman havadan ve karadan her türlü müdahaleyi yaptığını vurgulayan Karakaya, "Önleyici tedbirler her konuda müdahaleden daha önde gelir ve daha önemlidir. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak ormanlardaki çöplerin, tutuşabilecek küçük ağaç parçalarının toplanmasına yönelik bir programı sevgili gençlerimizle birlikte icra ettik. Ormanlar ülkemizin, dünyamızın süslü güzelliği olduğu kadar aynı zamanda akciğerleri. Hem görsel güzelliğiyle hem de doğaya sağladıkları katkıyla ormanlar vazgeçilmez güzelliklerimiz, değerlerimiz. 'Orman Benim' projesi kapsamında hem orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirleri almış oluyoruz hem de vatandaşımızda, insanlarımızda bu konudaki farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmış oluyoruz." diye konuştu.

İnsanların duyarlılığından şüphe duymadıklarını ancak beklenmeyen küçük ihmallerin bile büyük orman yangınlarına yol açabildiğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu yangınlar hem maddi hem de manevi çok ciddi zararlar verebiliyor. Günlerce, haftalarca, onlarca, yüzlerce, binlerce görevlinin müdahalesini gerektirebiliyor ve bu ağaçların yerine gelmesi onlarca yılı alıyor. Dolayısıyla baştan önleyici tedbirleri artırmak, çöp atmamak, çöpleri toplamak, örtü altı yangına sebebiyet verecek küçük parçaları toplamak oldukça önemli. Ormanlarımızın yangınında yerine göre canı pahasına fedakarca görev yaparak şehit olan orman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim bu durumları tekrar yaşamamamız için gençlerimizin bu şekilde bilinçli yetişmesini çok önemsiyoruz."

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş ise orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında temel stratejilerinin yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler olduğunu dile getirerek, "Bu çerçevede ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararın en aza indirilmesi vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak 'Orman Benim' kampanyası düzenliyoruz. Kampanyamız çerçevesinde Ahlat Sazlığı alanında çevre temizliği yapılarak yangına sebebiyet verebilecek atık ve çöpler toplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Karakaya, etkinlik sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.