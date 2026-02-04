Haberler

Van, Hakkari ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yüksek kesimlerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları ekipleri ana arterlerde çalışma yaptı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 6 köy 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü noktalarda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı kapanan 8 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.

Açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
