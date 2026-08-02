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Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü kıyılarında zaman geçiriyor.

Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü kıyılarında zaman geçiriyor.

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü kıyıları, sıcaktan bunalan vatandaşların en fazla uğradığı mekanlardan biri haline geldi.

Vatandaşların yanı sıra İranlı turistlerin ilgi gösterdiği Tuşba ilçesindeki halk plajlarında yoğunluk oluştu.

Vatandaşlardan Rojhat Kurt, AA muhabirine, Van'daki sıcaklığın güneydeki illeri aratmadığını söyledi.

Vatandaşların serinlemek için gölde yüzdüğünü belirten Kurt, "Su çok serin, temiz ve güzel. Hafta sonları bulunduğumuz bölgede kamp yapanlar çok oluyor. Biz de 2 gündür burada kalıyoruz. Arkadaşlarımızla cuma akşamı geldik, kamp alanımızı hazırladık. Bugün döneceğiz. Çok eğlendik. Gece ateş yakıp başında oturduk. Sohbet etmek çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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