Van Gölü'nün inci kefalleri göç hazırlığında

Akarsuların su sıcaklığı göç için uygun sıcaklığa ulaştı

VAN Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan inci kefalinin üreme döneminde yapacağı göç öncesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla göle dökülen akarsuların sıcaklık derecesi ve oksijen miktarı ölçüldü.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali balıkları, üremek için tatlı sulara göç yolculuğuna hazırlanıyor. Van Gölü'nün mansap alanlarında adaptasyon için bekleyen inci kefalleri, su sıcaklığı ve oksijen miktarının yeterli olduğu tatlı su kaynaklarına doğru göçe başlaması bekleniyor. Tatlı sularda akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefalleri, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu sırada izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nda denetimler yaparken, göçün gerçekleşeceği tatlı su kaynaklarında ise sıcaklık ve oksijen miktarını ölçtü. Ölçümlere göre, su sıcaklığının ve oksijen miktarının inci kefalleri için uygun olduğu tespit edildi.

"İnci kefalleri mansap alanlarına yanaştı"

İHA muhabirine konuşan Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefallerin dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşadığını anımsattı. İnci kefallerin üremek için tatlı su kaynaklarına göç etmeye başladığı 15 Nisan tarihi itibariyle av yasağının başladığını ifade eden Şube Müdürü Demir, "Yasak öncesi gerekli tüm çalışmaları yürüttük ve hazırlıklarımızı tamamladık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin de desteğiyle 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyoruz. Şu an inci kefalleri mansap alanlarına yanaştı. Bu alanda da denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde yasak süresince 6 ton inci kefali ve 7 bin metre uzunluğundaki uzatma ağına el konulmuştur" dedi.

"Su sıcaklığı göç için uygun"

İnci kefallerin yakın zamanda mansap alanlardan akarsulara doğru göç etmeye başlayacağını dile getiren Demir, "Bu çerçevede Engil Çayı'nda yaptığımız ölçümlerde suyun sıcaklığının göç için uygun olduğunu tespit ettik. Diğer taraftan oksijen miktarı da uygundur. Bugünlerde inci kefalleri tatlı sulara giriş yapacak. Böylece mansap alanlarındaki yoğun denetimlerimiz, bu kez akarsularda devam edecektir" diye konuştu.