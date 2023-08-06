Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren bir genç ile onu kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti. Olayda Muhammet Kabir Paçal ve Murat Koç isimli kişiler boğuldu.

Van Gölü'ne giren bir genç ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren bir genç ile onu kurtarmaya çakılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş-Adilcevaz yolu üzerinde bulunan Erciş Belediyesi aile plajı yakınında meydana geldi. Serinlemek için göle giren 17 yaşındaki Muhammet Kabir Paçal isimli genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Durumu gören Murat Koç isimli vatandaş, göle girerek Paçal'ı kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin gelmesiyle boğulma tehlikesi geçiren Murat Koç'a ulaşarak ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç'a burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin gölde yaptıkları aramada Pacal'ın cansız bedenine ulaştı. Pacal ve Koç'un cenazeleri Van Adli Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.