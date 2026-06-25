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Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil Van Gölü'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçtaki yaralı sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Plakası öğrenilemeyen İ.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan sürücü, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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