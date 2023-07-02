Van Gölü'ne düşen minibüste 11 kişi yaralandı
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Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düşmesi sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düşmesi sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Devlet Su İşleri sosyal tesisleri yakınında 31 AJA 12 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel