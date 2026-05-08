Haberler

Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatma ağında yakalanan 100 kilo canlı balık, tekrar suya bırakıldı

Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatma ağında yakalanan 100 kilo canlı balık, tekrar suya bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, nekaş önleme denetimlerinde 200 metre uzatma ağında 100 kilo canlı inci kefali ele geçirdi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.

VAN'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tuşba Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerden Kale mevkisindeki Kurubaş Deresi'nin birleştiği Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatama ağında 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Ağda çıkartılan canlı balıklar, tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğunda kaçak avcılığın önüne geçilmek için jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Tuşba Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan Kale mevkisindeki Kurubaş Deresi'nde denetimler yaptı. Denetimlerde Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ağda 100 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, uzatma ağına da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi