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'İnci kefalleri gece kendilerini daha güvende hissediyor'

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Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme döneminde akıntının tersine yüzerek tatlı sulara göç ediyor. Gece saatlerinde yoğunlaşan göç, güzel görüntüler oluştururken, uzmanlar bu yıl son 10 yılın en uzun süren göçlerinden birinin yaşandığını belirtiyor.

VAN Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde akıntının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin gece yolculuğu güzel görüntüler oluşturdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Balıklar gece kendilerini daha çok güvende hissediyor. Gündüz martılar ve diğer avcılarla mücadele ederken, gecenin karanlığı onlar için koruyucu bir örtü görevi görüyor. Bu nedenle gece yaşanan göç yoğunluğu gündüze göre 2, hatta 3 katına çıkabiliyor" dedi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için her yıl tatlı sulara göç ediyor. Bu kapsamda 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağıyla balıklar, üreme döneminde jandarma, polis, sahil güvenlik ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetimleri ile korunuyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzen inci kefallerinin gece yolculuğu da güzel görüntüler sunuyor. Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'da gece saatlerinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Gündüz saatlerinde görülmesi zor olan balık sürüleri, karanlığın çökmesiyle birlikte suyun içinde adeta görünmez bir nehir oluşturuyor.

'SON 10 YILIN EN UZUN SÜREN GÖÇLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin göçünün doğanın en etkileyici olaylarından biri olduğunu belirterek, "20 santimetrelik bir balık, gölde onlarca kilometre yol katettikten sonra akarsuların 20-30 kilometre yukarısına kadar çıkabiliyor. Bu yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle derelerde su seviyesi yüksek kaldı. Bu nedenle son 10 yılın en uzun süren göçlerinden birini yaşıyoruz" dedi. Gece saatlerinde göçün daha da yoğunlaştığını ifade eden Doç. Dr. Akkuş, "Balıklar gece kendilerini daha güvende hissediyor. Gündüz martılar ve diğer avcılarla mücadele ederken, gecenin karanlığı onlar için koruyucu bir örtü görevi görüyor. Bu nedenle gece yaşanan göç yoğunluğu gündüze göre 2, hatta 3 katına çıkabiliyor. Şu anda Bendimahi (Deliçay) Çayı'nda milyonlarca inci kefalinin yukarıya doğru ilerlediğine tanıklık ediyoruz. Koruma çalışmaları sayesinde bu mucizevi yolculuğun her yıl daha fazla balıkla devam etmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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