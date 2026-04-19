Haberler

Van'daki dereler ve sahil bandı inci kefalleri için temizleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, inci kefalinin tatlı sulara göçünü kolaylaştırmak amacıyla dere yatakları ve sahil bandında temizlik çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar, üreme dönemi boyunca balıkların korunmasına yönelik önemli önlemler almayı hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunu kolaylaştırmak için dere yatakları ve sahil bandında temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca üreme dönemi başlayan inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik önlemler alındı.

Bu kapsamda üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden balıkların korunması ve göçün kesintisiz devam etmesi amacıyla dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Akışkanlığı sağlamak, dere yatağı ile koylarda biriken atık malzemelerin inci kefalinin ilerleyişine engel olmasını önlemek için çaba gösteren ekipler, mazgallardan 2 bin 50 kilogram atık çıkardı.

Temizlik ekipleri, göç yolundaki dere yataklarında biriken evsel atıkları temizleyerek suyun akışını rahatlatmak ve oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

