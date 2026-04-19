Van'daki dereler ve sahil bandı inci kefalleri için temizleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunu kolaylaştırmak için dere yatakları ve sahil bandında temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca üreme dönemi başlayan inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik önlemler alındı.

Bu kapsamda üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden balıkların korunması ve göçün kesintisiz devam etmesi amacıyla dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Akışkanlığı sağlamak, dere yatağı ile koylarda biriken atık malzemelerin inci kefalinin ilerleyişine engel olmasını önlemek için çaba gösteren ekipler, mazgallardan 2 bin 50 kilogram atık çıkardı.

Temizlik ekipleri, göç yolundaki dere yataklarında biriken evsel atıkları temizleyerek suyun akışını rahatlatmak ve oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.