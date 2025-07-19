Van Gölü'nde Havale Geçiren Bebek Ambulansa Ulaştırıldı

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Akdamar Adası'nda havale geçiren 11 aylık bebek, deniz polislerince sürat teknesiyle ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda havale geçiren 11 aylık bebek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince ambulansa ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesi tarafından Akdamar Adası'na götürülen 11 aylık bebek, rahatsızlandı.

Havale geçirdiği belirlenen bebek için ailesi, emniyet tedbirleri kapsamında adada bulunan deniz polislerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları bebeği sürat teknesine bindirerek kısa sürede Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'ne ulaştırdı.

Burada ambulansa alınan bebek, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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