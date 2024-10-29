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Van Gölü'nde Cumhuriyet Bayramı Dalışı

Van Gölü'nde Cumhuriyet Bayramı Dalışı
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Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve DEGAK ekibi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi ve Türk bayrağı açtı.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde dalış yaptı, Türk bayrağı açtı.

Ceylan ve ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

DEGAK ekibi ile Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ok ve Zihni Aydın'ın da katıldığı dalışta, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi.

Mikrobiyalitlerdeki su çıkışını kayıt altına alan Ceylan ve beraberindekiler, Van Gölü'nün derinliklerinde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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