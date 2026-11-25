VAN Gölü Havzası'nda yaşayan ve kasım ayı başında sıcak bölgelere göç etmesi beklenen çok sayıda flamingo (allı turna), hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bölgede kaldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, geçen sene onlarca flamingonun kışı havzada geçirdiğini, bu yıl havaların ılıman seyretmesi durumunda sayılarının daha da artabileceğini söyledi.

Türkiye'de tespit edilen 453 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, her yıl nisan ayında İran'daki Urmiye Gölü'nden gelen binlerce flamingoyu ağırlıyor. Havzadaki sulak alanlarda konaklayan ve yavrularını büyüten flamingolar, normal şartlarda ekim ve kasım aylarında daha sıcak bölgelere, özellikle Afrika ülkelerine göç ediyor. Ancak son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, flamingoları da etkiledi. Kuşların bir bölümü göç etmeyip Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda kalmayı sürdürüyor. Geçen kış da 100'den fazla flamingonun havzada konakladığı belirtildi.

'GÖÇ TAKVİMLERİ DEĞİŞTİ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, önceki yıllarda martın sonları veya nisan ayının ilk haftasında Van Gölü Havzası'na gelen flamingoların, ekimde sıcak bölgelere göç ettiğini söyledi. Son yıllarda iklim değişikliğinin kuşların göç takvimini etkilediğini belirten Aslan, flamingoların artık daha erken dönemlerde bölgeye gelmeye başladığını, havzada yoğunlaştıkları dönemlerin de değiştiğini ifade etti.

Eskiden nisan ve mayıs aylarında görülmeye başlayan flamingoların son yıllarda şubat ayında bölgeye geldiğini belirten Prof. Dr. Aslan, yoğunluğun ise temmuz ve ağustos aylarında yaşandığını söyledi. Normal şartlarda eylül sonu veya ekim ayında göç etmeleri gereken flamingoların, kasım sonlarına yaklaşılmasına rağmen havzada kalmaya devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Aslan, "Allı turnalar bu sene iklim değişikliğine bağlı olarak aralık ayına yaklaşmamıza rağmen burada duruyor. Bu da bize havaların daha ılıman geçtiğini, yağışlı bir sonbahar yaşadığımızı ve kışın henüz sert yüzünü göstermediğini anlatıyor. Yani kış mevsimi bölgede henüz tam anlamıyla kendisini hissettirmedi" dedi.

'KIŞI HAVZADA GEÇİREN FLAMİNGOLARIN SAYISI ARTABİLİR'

Flamingoların meteoroloji uzmanı gibi hava koşullarına göre hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Aslan, geçen yıl 'onlarca' olarak ifade edilen flamingoların kışı Van Gölü Havzası'nda geçirdiğini söyleyerek, "Kasım ayının son günlerine yaklaşmamıza rağmen çok sayıda allı turnayı burada görmek mümkün. Bu yıl havalar ılıman devam ederse flamingo sayısı daha da artabilir. İklim koşullarının bu şekilde sürmesi halinde kaz sayısında da büyük artış bekliyoruz. Çünkü Van Gölü Havzası yazın allı turnaları, kışın ise kazları ağırlıyor. Bu durum biyolojik çeşitliliğin de arttığını gösteriyor" diye konuştu.

'GÜVENDE HİSSEDİYORLAR'

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin mevsimlerin yaşanma düzenini etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, flamingoların göçlerini geciktirmesinde havanın yanı sıra yaşam alanlarının güvenli olmasının da etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Küresel ısınma, iklim değişikliği ve iklim kaymaları bahara doğru kayıyor. Kışın sert geçmediğini de görüyoruz. Eğer mevsim böyle devam ederse allı turnalar burada yalnızca konaklamak için değil, belki de üremek için kalabilir. Çok sayıda flamingonun göç etmemesi veya göçün gecikmesinin nedenlerinden biri de kendilerini güvende hissetmeleri. Bu durum, yöre halkının da bu kuşları benimsediğini gösteriyor. Flamingoların yaşam alanlarının korunmasında yöre halkının yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri de önemli katkı sunuyor. Flamingolara ev sahipliği yapan habitatın gürültüsüz ve güvenli bir şekilde korunduğunu görüyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren yöre halkına, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı