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Van Gevaş'ta otobüste 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi, yolcu tutuklandı

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Van Gevaş'ta otobüste 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi, yolcu tutuklandı
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Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 59 yaşındaki yolcunun çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan C.A.'nın (59) çantasında 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolcu C.A.'nın çantasına uyuşturucu madde arama köpeği tepki verdi. Çantada yapılan aramada, 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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