Üye Girişi
Haberler

Van Edremit'teki su bendi tahribatı giderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Edremit ilçesindeki Dönemeç Daltası'ndaki su bendinde yaşanan tahribat, Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve belediyelerin çalışmasıyla giderildi.

Van'ın Edremit ilçesindeki Dönemeç Daltası'ndaki su bendinde yaşanan tahribat, Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve belediyelerin çalışmasıyla giderildi.

Son zamanlarda yaşanan yağışlar ve karların erimesiyle Dönemeç Daldası'ndaki su seviyesi de yükseldi.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan deltada, su bendinin bilinçsiz kişilerce tahrip edilmesi ve yükselen su seviyesinin göle akmasıyla tahribat yaşandı.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de çalışmasıyla tahrip olan su bendi onararak suyun akışı önlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Van Edremit Edremit Van Güncel Haberler

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title