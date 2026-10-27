Van Edremit'te belediye zabıtası bozuk 860 koli ayranı imha etti

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Van'ın Edremit ilçesinde, son kullanma tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 860 koli ayran imha edildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Toptancılar Sitesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.

Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 860 koli ayran tespit edildi.

Tüketici sağlığını korumak ve ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemek amacıyla el konulan ayranlar, atık merkezinde imha edildi.

Kaynak: AA