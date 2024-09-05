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Van Devlet Tiyatrosu'nda 2023-2024 Sezonunda 90 Bin Kişi Tiyatroyla Buluştu

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Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, 2023-2024 sezonunda 90 bin kişinin tiyatroyla buluştuğunu açıkladı. Gençlere ve çocuklara kültür sanatı tanıtmak için seyyar tiyatro, projeler ve şenlikler düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda 2023-2024 sezonunda 90 bin kişi, tiyatroyla buluşturuldu.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, yaptığı açıklamada, gençleri ve çocukları, kültür sanatla buluşturduklarını söyledi.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

"2023 2024 sezonu geride bıraktık. Köylerden kente gelemeyenlere seyyar tiyatroyla tiyatro oyunu izlettik. 5 bin çocuğumuza tiyatro sergiledik. Mahallelerde yaptığımız proje ile çocuklarımıza ücretsiz tiyatro izlettik. Düzenlediğimiz şenlikte 11 gün boyunca 25 binin üzerinde çocuğumuza ulaştık. Bu bir ilk oldu. Kaliteli oyuncular, atölyeler, oyunlarla kaliteli bir izleyiciye ulaştık. 90 bin seyirciye ulaştık."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Güncel

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