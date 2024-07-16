Van'da keşif uçağı kazasında şehit olan 2 pilot ve 7 emniyet mensubu anıldı

Van'da 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 2'si pilot, 7 emniyet mensubu anıldı.

Valilik sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, 15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 2'si pilot, 7 emniyet mensubu için anma programı düzenlendi.

Gevaş ilçesinde yaptırılan Şehitler Anıtı'nın bulunduğu noktada gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Ozan Balcı ve beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.