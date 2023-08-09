Van Büyükşehir Belediyesi'nin sahil yolunu cazibe merkezi haline getirecek projesi ve 1100 dönümlük rekreasyon alanı için çalışmalar devam ediyor. Sahil yolunda PMT serimi yapılırken, sıcak asfalt çalışmaları ise yakında başlayacak. Ayrıca park ve yeşil alan çalışmaları da hızla ilerliyor.

Van'daki sahil yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

VAN Van Büyükşehir Belediyesinin mega projelerinden olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek sahil yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Vatandaşları gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturan ve yaptığı projelerle kenti ihya eden Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlıların sahil yolu hayalini adım adım gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı onlarca iş makinesi ile 100'lerce personel yol çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise kentin en büyük park ve yeşil alan projesi olan 1100 dönümlük rekreasyon alanında çalışmalarına devam ediyor. Tamamı belediyenin işgücü ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar sahil yolunun yaklaşık 2,5 kilometrelik kısmına PMT serimi yapılırken, sıcak asfalt çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Park çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, bir yandan yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ederken bir yandan da 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

Yapılan çalışmaları sık sık yerinde takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışmaların her aşamasını inceleyerek, projenin kısa sürede tamamlanacağı müjdesini paylaştı. Vanlıları, Van Gölü'nün eşsiz doğası ile buluşturacak olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek olan mega projede; 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve tuvaletler yer alıyor.

Ayrıca çevre dostu belediyecilik örneği sergileyen büyükşehir belediyesi, proje alanında bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları da koruyarak, vatandaşları kentin en büyük değeri olan Van Gölü'nün doğasıyla buluşturuyor.