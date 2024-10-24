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Van'daki itfaiye ekibi, İstanbul'da eğitim ve tatbikata katıldı

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Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, İstanbul'da eğitim ve tatbikata katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, İstanbul'da eğitim ve tatbikata katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiyenin su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, bilgi ve deneyim kazanmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'a giden dalgıç ekibi, Şehit Taner Çebi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Merkezinde akıntıda arama kurtarma eğitimi aldı.

Ekipler, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleriyle tatbikat yaptı.

Van Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Ferhat Kıpçak, olası olaylara karşı daima hazır olduklarını belirterek, tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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