Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 5. yılı dolayısıyla Çatak ilçesinde anma programı düzenlendi.

Çığda hayatını kaybeden güvenlik korucuları için Alacayer Mahallesi Çemik mezrasında yapılan şehitliğe giden Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Güzelişler, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve güvenlik korucularının yakınları, hayatını kaybedenler için dua etti.

Kaymakam Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.