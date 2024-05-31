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Van'da zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından çekilen görüntülerde, yılanın özellikleri ve yaşam alanı hakkında bilgi verildi.

Van'da zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi

BİTLİS - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi.

Erek Dağı'nda gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından kocabaş engerek yılanı görüntülendi. Zehirli bir tür olan kocabaşın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığını ifade eden Coşar, "Boyu 1,5 metre oluyor. Daha önce bu türün fotoğraf veya video kayıtlarını Van'da çeken olmamıştır. İlk tespiti ben yaptım. Tespitten sonra beni herkesimde arayanlar oldu. İlerideki tarihlerde kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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