Haberler

Van'da etkili olan kar ulaşımı aksattı

Van'da etkili olan kar ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. 180 mahalle ve 183 mezraya ulaşılamıyor. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Van ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Dünden bu yana aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 180 mahalle ve 183 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ekipleri, söz konusu bölgelerde küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Erciş ilçesinde ise Miraç Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kara Yusuf Paşa Camisi avlusunda çalışma yürütüldü.

Ekipler, cami avlusunda biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

Hakan Çakır davasında sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar