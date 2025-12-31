Haberler

Van-Çatak ve Çatak-Pervari kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Çatak ve Çatak-Pervari kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesiyle yolların açılması için çalışmalara devam ediyor. Sürücüler zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
