Van-Çatak ve Çatak-Pervari kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Çatak ve Çatak-Pervari kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesiyle yolların açılması için çalışmalara devam ediyor. Sürücüler zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van- Çatak ile Çatak-Pervari kara yolları ulaşıma kapatıldı.
Bölgede olumsuz hava koşullarının etkisini artırması üzerine bazı yollarda geçici önlemler alındı.
Bu kapsamda, Van'dan Çatak ilçesine ulaşımın sağlandığı yol ve Çatak ile Siirt'in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
Yetkililer, hava şartlarının düzelmesinin ardından yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Sürücülere, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.