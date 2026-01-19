Haberler

Van'da yeni atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı

Van'da yeni atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hoşgeldin öğretmenim' etkinliği, yeni göreve başlayan öğretmenlerle buluşmayı ve onların motivasyonunu artırmayı amaçladı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmenlere başarı dileyerek her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni göreve başlayacak öğretmenler için "Hoşgeldin öğretmenim" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Ferit Melen Havalimanında oluşturulan stantta kente gelen öğretmenleri karşıladı, çiçek verdi.

Ardından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelen Çandıroğlu, yeni görevlerinde başarı diledi.

Çandıroğlu, öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimin niteliğini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Öğretmenlerimize, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in selamlarını iletiyorum. İlimizde göreve başlayan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Bütün öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış