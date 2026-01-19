Van'da yeni atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı

Van Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni göreve başlayacak öğretmenler için "Hoşgeldin öğretmenim" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Ferit Melen Havalimanında oluşturulan stantta kente gelen öğretmenleri karşıladı, çiçek verdi.

Ardından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelen Çandıroğlu, yeni görevlerinde başarı diledi.

Çandıroğlu, öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimin niteliğini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Öğretmenlerimize, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in selamlarını iletiyorum. İlimizde göreve başlayan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Bütün öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.