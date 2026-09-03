Van'da Yasa Dışı Kuş Avına Drone Denetimi
Van'ın Muradiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, jandarma ile koordineli olarak dron destekli yaptıkları kontrolde, yasa dışı yırtıcı kuş avlayan bir kişiyi tespit etti. Avcıya idari para cezası ve tazminat uygulandı, canlı 3 kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu. Güvercinler sağlık kontrolünden geçirilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
VAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye idari para cezası uygulandı.
DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri ile koordineli gerçekleştirilen dron destekli izleme çalışmalarında yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan kişi tespit edildi. Yasa dışı avlanan avcıya idari para cezası ve tazminat kararı uygulanırken, tuzak olarak kullandığı canlı 3 kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu. Güvercinler, sağlık kontrolünden geçirilip doğal yaşam alanlarına bırakıldı.