Van'da yapılan operasyonda ele geçirilenler

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, elektronik sigara, alkol, hap ve telefon ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-30 Temmuz'da gerçekleştirilen 4 operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 46 elektronik sigara, 57 şişe alkolü içki, 15 cep telefonu ve 47 cinsel içerikli sprey ile hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.